Da Facchinetti ai Simpson, quanti sfottò sui social per il rigore non fischiato

Torino-Inter, rigore non dato ai granata: i meme più divertenti sui socialGrandi polemiche per l’arbitraggio di Guida nella gara della 29ª giornata di Serie A tra Torino e Inter. Sull’1-0 per i granata, Ranocchia affronta Belotti in area e colpisce nettamente il piede dell’attaccante del Torino prima di impatta sul pallone. L’arbitro Guida fa segno […]

La Redazione24

,

lunedì 14 Marzo 2022.

Torino-Inter, rigore non dato ai granata: i meme più divertenti sui socialGrandi polemiche per l’arbitraggio di Guida nella gara della 29ª giornata di Serie A tra Torino e Inter. Sull’1-0 per i granata, Ranocchia affronta Belotti in area e colpisce nettamente il piede dell’attaccante del Torino prima di impatta sul pallone. L’arbitro Guida fa segno di rialzarsi e il Var Massa non interviene per consigliare l’on field review. Sui social, i tifosi insorgono: guarda i meme più divertenti

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA