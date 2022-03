Dal rosso col Liverpool al gol al Toro: l’incredibile settimana del “leone in gabbia” Sanchez

Inter, dal rosso col Liverpool al gol al Torino: l’incredibile settimana del “leone in gabbia” SanchezSotto accusa per l’eliminazione in Champions di martedì, ma anche per il pallone perso nel derby, il cileno che si lamenta perché gioca poco ha trovato il guizzo vincente in pieno recupero come contro la Juve in Supercoppa continua a […]

La Redazione24

,

lunedì 14 Marzo 2022.

Inter, dal rosso col Liverpool al gol al Torino: l’incredibile settimana del “leone in gabbia” SanchezSotto accusa per l’eliminazione in Champions di martedì, ma anche per il pallone perso nel derby, il cileno che si lamenta perché gioca poco ha trovato il guizzo vincente in pieno recupero come contro la Juve in Supercoppa

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA