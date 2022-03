Incontro in Cittadella regionale tra il “Dipartimento Infrastrutture LLPP” e gli Ordini Professionali della Calabria

Si è svolto mercoledì 9 marzo, presso la Cittadella della Regione Calabria, l’incontro – in presenza- tra il “Dipartimento Infrastrutture – LLPP” e gli Ordini Professionali della Calabria

L’appuntamento tanto atteso, fortemente voluto ed auspicato dagli Ordini Professionali, è stato organizzato dal Dipartimento Regionale, a seguito dell’insediamento del Direttore Generale Ing. Claudio Moroni, il quale ha riferito di voler avviare una costante e proficua attività di collaborazione Istituzionale.

Oltre al neo Dirigente, era presente l’Assessore alle Infrastrutture e Lavori Pubblici, Ing. Mauro Dolce, insieme al quale hanno illustrato gli obiettivi prefissati, tra i quali l’ampliamento o sostituzione della piattaforma ”SUE” al fine di rendere ancora più veloce l’invio delle pratiche edilizie attraversa la lettura immediata delle banche dati dei Professionisti abilitati e degli immobili oggetto di interventi, ma anche l’imminente invio di una circolare esplicativa, di concerto con l’Avvocatura Regionale, sull’ormai ex L.R. c.c. “Piano Casa”, al fine di consentire a tutti gli addetti ai lavori la certezza dello svolgimento delle proprie competenze, in attesa che le Commissioni ed il Consiglio Regionale portino a termine la bozza del testo di Legge Regionale, che andrà concertato con il “MIC” (ex Mibact), oltre che con gli Ordini Professionali.

Tanti gli interventi da parte dei Presidenti degli Ordini Calabresi, che hanno accolto l’invito, partecipando all’incontro e che hanno portato all’attenzione del Direttore Generali, tutti i temi e le criticità di notevole importanza e di urgenza, per quali migliaia di Professionisti Calabresi attendono risposte certe ed immediate.

Ing. Antonio Grilletta – Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Crotone

Arch. Francesco Livadoti – Presidente dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Crotone

Geom. Anna Maria Oppido – Presidente dell’Albo dei Geometri della Provincia di Crotone

