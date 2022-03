Juric e il Torino furibondi per il rigore non dato: “Errore inaccettabile”

Juric e il Torino furibondi per il rigore non dato: “Errore inaccettabile”Il tecnico dopo il pareggio con l’Inter: “È l’ennesimo episodio che ci penalizza, ma questo è completamente inspiegabile”. Il d.t. Vagnati chiede rispetto: “Ha sbagliato l’arbitro ma anche chi stava al Var. Non me ne capacito” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 14 Marzo 2022.

