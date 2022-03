Karate: L’Accademia Karate Crotone inizia le competizioni con i Cadetti 14-15 anni

Pronto l’avvio alle competizioni per l’Accademia Karate Crotone che dopo un lungo periodo di stasi si accinge a riprendere l’attività agonistica

Saranno Sergio Esposito (kumite 47kg), Alessandro Cafarda (kumite 52kg), Sofia Pignataro (kumite 42kg) e Dionisia Sorrentino (Kata) i quattro Atleti convocati dal M° Rosario Stefanizzi per il kumite e dal M° Luigi Galea per il kata. Il quinto elemento, Maria Caruso dei 54kg non potrà essere presente a causa, purtroppo, di un incidente stradale in cui è stata coinvolta.

Gli Atleti crotonesi prenderanno parte, infatti, alla Fase Regionale di Qualificazione del Campionato Italiano Cadetti (14/15 anni) che si terrà presso il Centro Polifunzionale “Pasqualino Gagliardi” a Lamezia Terme domenica 13 marzo 2022. Ultimi ritocchi sotto la guida dei tecnici dell’Accademia e poi il via agli atleti per immergersi di nuovo con tanto entusiasmo nelle tante sperate qualificazioni per conquistare il pass alle finali nazionali.

