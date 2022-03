Ranocchia stende Belotti in area, ma Guida non vede il rigore. E il Var non interviene

La Redazione24

,

lunedì 14 Marzo 2022.

Ranocchia stende Belotti in area, ma Guida non vede il rigore. E il Var non intervieneAl 36′ il difensore interviene sul centravanti: il penalty è netto ma l’arbitro non fischia e non viene corretto da Massa

