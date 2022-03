Consegnato Casco refrigerante “Dignicap” al reparto Oncologia dell’Ospedale di Crotone, donato dall’associazione Vivere Sorridendo

È stato ufficialmente consegnato ieri mattina al reparto di Oncologia dell’ospedale di Crotone il casco refrigerante “Dignicap” acquistato dall’associazione Vivere Sorridendo

Crotone,

giovedì 17 Marzo 2022.

La donazione di questo importante macchinario, che consente alle pazienti oncologiche di ridurre la caduta dei capelli indotta dalla chemioterapia, è frutto di numerose iniziative benefiche che l’associazione, nonostante il brusco stop dovuto alla pandemia, ha realizzato negli ultimi anni. Grazie al prezioso contributo di tanti generosi donatori, anche a Crotone sarà possibile alleviare il dolore di tante donne che si trovano a lottare ogni giorno per la vita, donando loro una più serena percezione della malattia, già di per sé devastante dal punto di vista fisico e psicologico.

“Desideriamo ringraziare quanti hanno partecipato e contribuito a questa importante iniziativa, elencarli tutti sarebbe impossibile e rischieremmo di dimenticare qualcuno. Le stringenti normative anti Covid non hanno permesso una più ampia partecipazione di pubblico, ma è come se ognuno di loro fosse qui con noi questa mattina e a tutti loro va il nostro grazie più sincero” ha detto il presidente dell’associazione, Giovanni Marsala, che nell’occasione ha voluto ricordare alcune delle colonne portanti di Vivere Sorridendo che purtroppo hanno perso la vita proprio a causa del cancro: il presidente fondatore, Peppino Marsala; il membro del direttivo, dottor Salvatore Manfreda; il suo successore, Giovanni Calabretta e la più grande sostenitrice dell’associazione Erminia Covelli.

Alla semplice ma emozionante cerimonia di consegna, hanno partecipato il commissario dell’Asp di Crotone, dr. Domenico Sperlì; il primario di Oncologia, dott.ssa Tullia Prantera; l’oncologa Carla Cortese, membro del Comitato medico scientifico dell’associazione; l’arcivescovo di Crotone-Santa Severina, monsignor Angelo Panzetta; la giornalista Francesca Caiazzo, promotrice dell’iniziativa poi portata a termine da Vivere Sorridendo. Presenti anche Maurizio Autunno, responsabile commerciale Dignicap; Carmen Giancotti, presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Crotone; Salvatore Iannotta, dell’associazione E’ solidarietà; don Claudio Pirillo, cappellano dell’Ospedale di Crotone; il tenente della Guardia di Finanza di Crotone, Mario Fattore; il maggiore Francesco Esposito, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Crotone e l’appuntato scelto q.s. Amilcare Scerra.

