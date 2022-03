Lezione Villarreal: ai quarti di Champions con un budget “minuscolo”

Lezione Villarreal: ai quarti di Champions con un budget “minuscolo”Il giocatore più caro pagato 25 milioni (e ieri nemmeno in panchina), molti canterani, acquisti mirati: ecco come anche con un bacino d’utenza molto piccolo si può costruire una squadra competitiva in Europa continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 17 Marzo 2022.

