Sacchi: “Juve, il calcio non è questo. Allegri e Emery hanno pensato solo a non prendere gol”

Sacchi: “Juve, il calcio non è questo. Allegri e Emery hanno pensato solo a non prendere gol”L’ex tecnico di Milan e Nazionale: “I bianconeri aspettavano la prodezza del singolo o l’errore dell’avversario. I due allenatori si sono mossi da tattici, ha vinto il secondo ma ha avuto poco coraggio. Per crescere bisogna puntare sul gioco” […]

La Redazione24

,

giovedì 17 Marzo 2022.

Sacchi: “Juve, il calcio non è questo. Allegri e Emery hanno pensato solo a non prendere gol”L’ex tecnico di Milan e Nazionale: “I bianconeri aspettavano la prodezza del singolo o l’errore dell’avversario. I due allenatori si sono mossi da tattici, ha vinto il secondo ma ha avuto poco coraggio. Per crescere bisogna puntare sul gioco”

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA