Una lezione per il calcio italiano. La rivoluzione della Juve sarà profonda

La Redazione24

,

giovedì 17 Marzo 2022.

Una lezione per il calcio italiano. La rivoluzione della Juve sarà profondaFinisce ancora agli ottavi di finale l’avventura in Champions League della Juventus, eliminata dal Villarreal che si impone per 3-0 allo Stadium dopo l’1-1 in Spagna. Il commento del direttore della Gazzetta Stefano Barigelli, in studio con Giacomo Detomaso.

