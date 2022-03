Calcio a 5, campionato Futsal Serie D: Folgore Cariati Vs Real Krimisa 5-5

Pareggio esterno con il sapore di beffa per il Real Krimisa, che avanti per 5-2 si fa raggiungere nei 15 minuti finali

Cariati,

venerdì 18 Marzo 2022.

Parte subito forte il Real Krimisa già al secondo minuto Mummolo ruba palla serve Ceravolo che di prima cerca l’angolino basso, il portiere Tosto si supera e devia in angolo.

Al minuto n° 6 ripartenza veloce della Folgore Greco si trova a tu per tu con Benevento che gli chiude la porta..

Due minuti dopo ancora Folgore pericolosa con un’azione confusa in area la palla attraversa la porta senza oltrepassare la linea.

Al nono arriva il vantaggio cirotano, Bastone riesce a liberarsi e calcia in porta, a portiere battuto il cariatese Gentile salva, sulla ribattuta è il solito Ceravolo che ribadisce in rete.

Al tredicesimo ancora Real Krimisa, che attacca in superiorità numerica ma ceravolo non vede i compagni sulle fasce e prova la conclusione che va di poco a lato.

Ceravolo si fa perdonare poco dopo infatti servito centralmente si libera dell’avversario con un tacco a seguire e scaglia un bordata che non da scampo al portiere Tosto.

Al 21° la Folgore accorcia con Marino che è lesto su una ribattuta e segna la rete del 1:2.

Nei minuti di recupero la folgore ha la possibilità di pareggiare i conti, infatti si conquista un tiro libero, bravo Benevento a dire di no all’avanti Cariatese ed a parare la conclusione.

Doppia occasione due minuti più tardi il solito Ceravolo si libera del diretto avversario e tira forte trovando l’ottima opposizione del portiere Piazza, sulla respinta si avventa Mummolo sul cui tiro si immola Caruso salvando il Cetraro dalla terza rete.

Si conclude così il primo tempo con il vantaggio cirotano per 2:1.

Il secondo tempo si apre con una bellissima azione corale del Real Krimisa Bastone serve Ceravolo che di tacco appoggia su De Bertolo C. di prima serve Mummolo sul secondo palo il suo tiro e deviato in angolo da Tosto.

Un minuto più tardi arriva la rete del pareggio su punizione, Labonia si sistema la palla il suo tiro finisce in fondo alla rete.

La felicità per il pareggio dura poco, infatti Ceravolo ruba palla, uno due veloce con Mummolo Ceravolo a tu per tu con il portiere non sbaglia e riporta in vantaggio il Real Krimisa.

Al nono arriva la rete del 4:2 con De Bertolo C. che cerca Mummolo sul secondo palo e, Seccia nel tentativo di anticipare Mummolo devia la palla nella propria rete.

Il 5:2 arriva al 14° quando Spagnolo riceve palla salta il diretto avversario e segna.

Come spesso accade da inizio campionato il Real Krimisa Sparisce per sette minuti subendo la rimonta.

Infatti al 17° marino su calcio d’angolo trova Greco libero in area il quale deve solo appoggiare la palla nella porta sguarnita. Un minuto più tardi Labonia e libero di calciare dalla distanza e trova Benevento impreparato per la rete del 4:5 ed al minuto 24 Pignataro Butta la palla in area trovando pronto Greco che devia di testa la palla in rete.

C’è ancora il tempo di vincere la partita ma a seguito di un’azione di sfondamento di Bastone la palla finisce a Mummolo, il suo colpo di tacco si infrange sul palo.

La partita termina dopo due minuti di recupero portando nelle casse cirotane un punto conquistato contro una diretta avversaria e che permette, grazie alla contemporanea sconfitta della capolista Sportiva Cariatese di accorciare ad un solo punto di distanza dalla vetta.

Sabato 19 marzo alle ore 16:00 il Real Krimisa ospiterà nella struttura “Eurogol” di località Difesa Piana il Coscarello Castrolibero.

