I 33 convocati di Mancini: chiamato Joao Pedro, non c’è Balotelli

I 33 convocati di Mancini: chiamato Joao Pedro, non c’è BalotelliIl c.t. per la sfida con la Macedonia del Nord del 24 a Palermo non ha inserito nel gruppo l’attaccante dell’Adanaspor. Fuori anche il rossonero Romagnoli, debutta Luiz Felipe continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 18 Marzo 2022.

