La Festa della Primavera a Cotronei il 21 marzo

Si terrà lunedì 21 marzo a partire dalle ore 9.00 per l’intera giornata l’evento dal titolo Festa di Primavera che si terrà in località Terrate a Cotronei presso i locali della Griglieria da Diego

Cotronei,

venerdì 18 Marzo 2022.

Una festa dedicata alle famiglie e ai bambini organizzata dall’Associazione eroi dei due mondi con la partecipazione del Corpo Forestale dello Stato, del Comune di Cotronei, delle Associazioni il Barattolo e Gioia ed il patrocinio del Gal Kroton. La manifestazione propone momenti dedicati alla musica, all’arte ed allo spettacolo, accanto a questi momenti di spensieratezza ci saranno anche momenti rivolti a temi che riguardano la didattica con la lettura d libri, l’ambiente (attraverso la piantumazione di alberi) e soprattutto il sociale. Infatti, per tale occasione sarà inaugurato il progetto il Giardino di Checco un giardino inclusivo dove tutti i bambini ma in particolare quelli con bisogni speciali possono in maniera inclusiva, socializzare e giocare insieme. L’Associazione eroi dei due mondi ha messo a disposizione un proprio terreno sul quale verranno svolte attività di vario tipo (laboratori, orto didattico) al fine di ospitare gruppi di bambini con le loro famiglie. Al termine della giornata sarà consegnato a tutti i bambini un attestato di partecipazione.

