Under 21, i 27 convocati di Nicolato per Montenegro e Bosnia

Under 21, i 27 convocati di Nicolato per Montenegro e Bosnia-ErzegovinaIl commissario tecnico ha scelto la rosa per il doppio impegno nelle qualificazioni europee di categoria: in cinque all’esordio continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 18 Marzo 2022.

Under 21, i 27 convocati di Nicolato per Montenegro e Bosnia-ErzegovinaIl commissario tecnico ha scelto la rosa per il doppio impegno nelle qualificazioni europee di categoria: in cinque all’esordio

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA