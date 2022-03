Allegri sulla lite con Dybala: “Hanno fatto una richiesta, ho detto no. Ogni tanto un po’ di casino serve”

La Redazione24

,

sabato 19 Marzo 2022.

Juve, Allegri sulla lite con Dybala: “Hanno fatto una richiesta, ho detto no. Ogni tanto un po’ di casino serve”Il tecnico della Juve alla vigilia della Salernitana: “I ragazzi hanno capito, dopo l’allenamento di stamattina si rimane in ritiro. Bene così, altrimenti diventiamo piatti: ringrazio i ragazzi che mi hanno dato quest’opportunità per non esserlo. Dobbiamo cancellare l’eliminazione dalla Champions”

