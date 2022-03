Coronavirus: 4.603 casi attivi nel crotonese. 2.920 nuovi positivi in Calabria, Bollettino del 19 marzo

Lo rende noto l’ufficio Sanità della Regione Calabria

Giuseppe Benevento

Catanzaro,

sabato 19 Marzo 2022.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2505401 (+13.946).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 262006 (+2.920) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 5418 (69 in reparto, 5 in terapia intensiva, 5344 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 28334 (28089 guariti, 245 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 23969 (115 in reparto, 1 in terapia intensiva, 23853 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 37464 (36518 guariti, 946 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 4.603 (28 in reparto, 0 in terapia intensiva, 4575 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 22310 (22117 guariti, 193 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 13163 (135 in reparto, 8 in terapia intensiva, 13020 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 94291 (93627 guariti, 664 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 14784 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 14768 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 15688 (15530 guariti, 158 deceduti).

L’ASP di Cosenza comunica: “Nel setting fuori regione si registrano 15 nuovi casi a domicilio”.

L’ASP di Catanzaro comunica: “Nel setting fuori regione si registra 1 nuovo caso a domicilio”.

L’ASP di Crotone comunica:” Dei 345 casi confermati in data odierna 1 è un migrante ospite del CARA di Isola di Capo Rizzuto”.

