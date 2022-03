Juve-Dybala, altro strappo: il club non tratta con Antun. Ma lunedì l’incontro ci sarà

sabato 19 Marzo 2022.

Juve-Dybala, altro strappo: il club non tratta con Antun. Ma lunedì l’incontro ci saràL’impresario di Cordoba non ha al momento i requisiti professionali riconosciuti dalla Fifa per gli agenti. La strada per il rinnovo resta irta, però il summit è stato confermato

