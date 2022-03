Pallanuoto campionato Serie B: Rari Nantes L. Auditore Crotone vs Ossidiana Messina 7-2

Sei partite sei vittorie. Continua, finora, imperturbabile il percorso della Rari Nantes L. Auditore Crotone nel Campionato Nazionale di Serie B di pallanuoto maschile

Crotone,

sabato 19 Marzo 2022.

RNL Auditore

Sibilla, Fusto, Amatruda, Candigliota, Bezic (3), Cavallaro, Cusmano(1), Riolo (2), Tagliaferri (1), Trebino, Pellegrini, Caliogna(4), Ruggiero. Allenatore F. Arcuri.

Ossidiana Messina

Vinci, Sollima, Logoteta, De Francesco, Sarno, Blandino, Annante, Repici, D’Agostino, Lo Prete, Arruzzoli, Di Bella. Allenatore N. Germanà.

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Partita non bellissima. Dai ritmi piuttosto basso ed a tratti sonnolenti. Troppa la differenza di valori in acqua ad appannaggio della siciliana formazione di Crotone.

Primi due tempi affrontati con il piglio giusta e con la determinazione di mettere in ghiaccio sin da subito il risultato ed accaparrarsi i tre punti senza troppi patemi. Il punteggio complessivo al cambio di campo recitava 7-2 per i ragazzi di mister Arcuri con parziali (4-1 e 3-1) marchiati da Bezic (3 goal), da Riolo (2 goal) e dai bomber mancini Cusmano e Caliogna per i pitagorici e da De Francesco e Logoteta per i messinesi. Ruggiero in porta “sgonfiava” insieme ai palloni che gli venivano recapitati dagli attaccanti messinesi ogni loro velleità.

Nel Terzo e quarto tempo, con rotazioni accentuate, è stata appassionante la ricerca della perfezione difensiva da parte dei padroni di casa (si fa per dire!) che tornerà certamente utile nell’inconveniente trittico di partite che chiuderà il girone di andata contro Waterpolo Palermo a Palermo, Cus Unime Messina a Catania e Acese Catania a Catania sulla carta dì inizio anno le squadre favorite per i playoff. Da segnalare le conclusioni a rete di Alessandro Caliogna (altre 3 segnature per lui) per i crotonesi e dell’inossidabile Maurizio Blandino (3 reti) per i ragazzi di mister Germanà.

