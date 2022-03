Cirò, il Poliambulatorio con servizio di Guardia medica sarà ristrutturato

L’ASP di Crotone comunica la ristrutturazione dei locali adibiti a Poliambulatorio con servizio di guardia medica in via A. De Gasperi a Cirò con un costo di 3.300.000,00

LaRedazione

Cirò,

domenica 20 Marzo 2022.

Il poliambulatorio di Cirò

L’iniziativa proposta assume elevata utilità sociale nel campo dell’edilizia sanitaria. La ristrutturazione della struttura ormai vetusta, è strategica dal punto di vista territoriale, in quanto- si legge in una nota- permette a livello logistico di poter coprire con i servizi dedicati la zona nord di competenza dell’Asp di Crotone. E’ finalizzata a dare concrete risposte assistenziali alla popolazione servita coniugando efficienza delle prestazioni sanitarie con l’efficacia delle risposte assistenziali. L’obiettivo della proposta è quello di realizzare una struttura idonea ad ospitare servizi sanitari, logistici, e amministrativi. I servizi saranno suddivisi in ufficio prenotazioni; ufficio di vaccinazioni; Ambulatori; Guardia medica; uffici logistici e amministrativi. “In questi anni non abbiamo trascurato nulla- scrive in una nota il sindaco Francesco Paletta- dopo tanta insistenza, sia alla direzione sanitaria che all’ufficio tecnico della sede di Crotone, è doveroso avvisare la popolazione di Cirò che l’Asp di Crotone ha messo nella programmazione annuale ( fondi INAIL) il progetto preliminare di €. 3.300.000 per la ristrutturazione del Poliambulatorio sito in Via A. De Gasperi per farne diventare una struttura moderna, funzionale ed al servizio del cittadino. Tutto ciò -prosegue- sarà da preludio alla riorganizzazione dei servizi ambulatoriali sul territorio che avrà lo scopo, come da sempre sostenuto dall’amministrazione comunale, di deflazionare il carico di lavoro anche della vicina Cirò marina. Un ringraziamento- conclude il sindaco- va alla direzione sanitaria ed alla struttura tecnica dell’ Asp di Crotone . Dunque Cirò si appresta a diventare sede sanitaria importante per tutto il bacino cirotano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA