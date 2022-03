Cirò, Inaugurata stanza dedicata alla consegna del manoscritto di Lilio a Papa Gregorio XIII

A renderlo noto il Sindaco e l’Amministrazione comunale

Cirò,

domenica 20 Marzo 2022.

Inaugurata la stanza interamente dedicata alla consegna del manoscritto di Lilio a Papa Gregorio XIII con due statue realizzate in materiale composito.

Un altro tassello importante per la promozione del nostro illustre concittadino che ha riformato il calendario e che ci consente di denominare, -afferma il Sindaco Francesco Paletta- il nostro museo, come polo culturale d’eccellenza!

Un ringraziamento al parroco Don Matteo, all’artista Giuseppe Capoano, al Prof. Francesco Mussuto ed alla Pro loco per l’allestimento.

