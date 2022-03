La Lilt Crotone aderisce alla XXI edizione della Settimana nazionale per la prevenzione oncologica

Anche quest’anno l’associazione provinciale di Crotone della Lilt aderisce alla Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica, campagna di sensibilizzazione, istituita con decreto dell’allora Presidente del Consiglio

La Redazione

Crotone,

domenica 20 Marzo 2022.

Anche quest’anno l’associazione provinciale di Crotone della Lilt aderisce alla XXI edizione della Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica, campagna di sensibilizzazione, istituita con decreto dell’allora Presidente del Consiglio, volta a diffondere la cultura della prevenzione e l’importanza di adottare un corretto stile di vita per tenere lontano il cancro. Tante le iniziative in programma dal 19 al 27 marzo. I volontari della Lilt saranno in piazza con due appuntamenti, il 22 e il 25 marzo, dalle 9 alle 12, insieme agli studenti dell’istituto tecnico Donegani, per diffondere i valori di un corretto stile di vita. Chi si tessererà presso lo stand avrà in omaggio una bottiglia di olio Evo. L’olio extravergine d’oliva 100% italiano, infatti, è il simbolo della campagna che promuove l’importanza delle sane abitudini alimentari, accompagnate dall’attività fisica e dai controlli di prevenzione periodici.

Volto della campagna Snpo di quest’anno è lo chef Davide Oldani.

In occasione della Snpo di quest’anno, inoltre, l’associazione provinciale Lilt Odv di Crotone ha siglato un’importante sinergia con il Centro medico Iozzi che consentirà di implementare gli screening ginecologici sul nostro territorio.

A chiusura della Snpo, domenica 3 aprile, con il patrocinio del Comune di Castelsilano ed il supporto della pro loco locale, il GAl Kroton, in collaborazione con Lilt Crotone presenterà i “Sentieri onoterapici”, percorsi di trekking con gli asini per raggiungere salute e benessere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA