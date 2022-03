Marquez sbalzato in aria dalla sua Honda: il video della terribile caduta

La Redazione24

domenica 20 Marzo 2022.

Marquez, sbalzato in aria dalla sua Honda: il video della terribile caduta Un terrificante incidente nel warm up del GP di Indonesia della MotoGP impedisce a Marc Marquez di prendere il via della gara sul circuito di Mandalika. Lo spagnolo della Honda è incappato in un tremendo high side, ha perso il posteriore della sua RC213V, è stato disarcionato e poi atterrato violentemente sull’asfalto dopo essere stato sbalzato in aria.

