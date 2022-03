Mourinho: “Grande prestazione. Abraham? Deve giocare sempre così”

La Redazione24

,

domenica 20 Marzo 2022.

Mourinho: “Grande prestazione. Abraham? Deve giocare sempre così”Il tecnico della Roma: “Tutto quello che abbiamo preparato i giocatori lo hanno messo in atto in campo. Da Tammy esigo tanto perché so che potenziale ha. I playoff mondiali? Amo l’Italia… ma forza Portogallo”

