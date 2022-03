Strade Interpoderali, la Regione Calabria pubblica le graduatorie: il Comune di Cirò Marina ammesso a finanziamento

Il Comune di Cirò Marina, grazie all’impegno della Consigliera delegata all’Agricoltura Mara Teresa Gentile adeguatamente supportata dai tecnici, si è classificata alla Posizione n 3 in Calabria con 50 punti ed una spesa totale ammessa di € 119.065,93

Cirò Marina,

domenica 20 Marzo 2022.

L’investimento riguarderà la realizzazione della strada interpoderale del Feudo che servirà circa 32 aziende agricole.

La strada sarà realizzata con un manto di usura in calcestruzzo ed opere complementari per la raccolta delle acque al fine di migliorare la percorribilità con i mezzi meccanici e la stabilità stradale specialmente durante i periodi della raccolta delle uve.La lunghezza della strada è di 1.300 mt .

L’intervento verrà realizzato in circa 6 mesi a partire dalla sottoscrizione della convenzione con la Regione Calabria.

L’amministrazione Comunale esprime viva soddisfazione per il risultato raggiunto, che da un lato ripaga la qualità del lavoro svolto al servizio del territorio e dall’altra consente di andare incontro alle esigenze delle aziende vitivinicole, motore principale della nostra economia!

