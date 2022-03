Cirò, premiate le compagnie della Rassegna Teatrale 2019-2020

Ad annunciarlo è il Sindaco del Comune di Cirò, Francesco Paletta

Cirò,

lunedì 21 Marzo 2022.

Dopo 2 anni, si è riusciti a premiare le compagnie della rassegna teatrale 2019/2020 che venne interrotta quell’inizio di marzo 2020, -afferma il Sindaco Paletta- data in cui si fermò il mondo. Complimenti alla Compagnia Teatrale La Torre e alla costante dedizione dimostrata in questi anni.

D’altra parte noi come ente pubblico ci abbiamo sempre creduto in questa voglia di riprendere ed andare avanti in una rassegna teatrale che è cultura e sociale al tempo stesso.

Ottimo inizio della nuova rassegna 2021/2022.

Grazie a tutti i protagonisti.

