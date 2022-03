Cissé, il gol e il sorriso. Ecco la sua incredibile storia: dal centro rifugiati alla Serie A

La Redazione24

,

lunedì 21 Marzo 2022.

Dal centro rifugiati alla Serie A: l’incredibile storia di Moustapha CisséOrfano, è arrivato dalla Guinea in Salento. Segnava a raffica con la squadra dei rifugiati (ma non poteva essere tesserato). L’Atalanta l’ha notato, lo ha ingaggiato per la Primavera. Poi la prima convocazione col Genoa e la grande gioia a Bologna

