Da gennaio nessuno come Tammy in A. E supera Montella e Bati nei gol al primo anno

Da gennaio nessuno come Abraham in A. Ed è già oltre Montella e BatistutaI suoi 9 gol sono il top nel 2022. È a quota 23 (l’Aeroplanino e l’argentino si fermarono a 21) , altri 2 e diventerà il romanista con più gol al primo anno in giallorosso. “Felice per risultato e doppietta, peccato per […]

lunedì 21 Marzo 2022.

