Incendio sottotetto a Rocca di Neto, intervento immediato dei Vigili del Fuoco

E’ successo nel pomeriggi di ieri, intorno alle ore 14.15 veniva allertata la sala operativa dei vigili del fuoco del comando provinciale di Crotone per un incendio tetto

Comunicato dei Vigili del Fuoco

Rocca di Neto,

lunedì 21 Marzo 2022.

All’arrivo sul posto, in via Eugenio Montale a Rocca di Neto, ai vigili del fuoco giunti con tre squadre, autopompa, autobotte, e autoscala la situazione si presentava critica, fuoriusciva fumo denso dal sottotetto di una palazzina di tre piani fuori terra con sottotetto usato come deposito, le fiamme avevano completamente invaso il vano.

I vigili del fuoco dopo essersi assicurati che nell’appartamento non vi era nessuno, spente le fiamme bonificavano il piano interessato, all’interno vi erano anche due bombole di gpl immediatamente messe in sicurezza, l’intervento ha evitato il propagarsi dell’incendio al resto della palazzina ed agli appartamenti adiacenti. Sul posto anche i Carabinieri.

