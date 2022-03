La Juve arriva, Inzaghi trema. E Mourinho schianta Sarri

La Juve arriva, Inzaghi trema. E Mourinho schianta SarriNelle gare della 30ª giornata di Serie A, la Juve batte la Salernitana per 2-0 e la Roma fa suo il derby contro la Lazio per 3-0. Ieri si erano registrati i successi di Milan e Napoli contro Cagliari e Udinese e il pareggio tra Inter e […]

La Redazione24

,

lunedì 21 Marzo 2022.

La Juve arriva, Inzaghi trema. E Mourinho schianta SarriNelle gare della 30ª giornata di Serie A, la Juve batte la Salernitana per 2-0 e la Roma fa suo il derby contro la Lazio per 3-0. Ieri si erano registrati i successi di Milan e Napoli contro Cagliari e Udinese e il pareggio tra Inter e Fiorentina. Il commento del vicedirettore della Gazzetta, Andrea Di Caro, in studio con Fabio Russo

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA