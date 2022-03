La Top 10 Juve e l’abbraccio con Allegri: Dybala bussa col gol all’incontro per il rinnovo

La Top 10 Juve e l’abbraccio con Allegri: Dybala bussa col gol all’incontro per il rinnovoL’ingresso nei migliori dieci marcatori della storia bianconera, a -2 da Baggio nono, è il biglietto da visita della Joya verso l’appuntamento con la dirigenza Juve per parlare di futuro. In una giornata vissuta sulle emozioni, a partire dal gesto […]

La Redazione24

,

lunedì 21 Marzo 2022.

La Top 10 Juve e l’abbraccio con Allegri: Dybala bussa col gol all’incontro per il rinnovoL’ingresso nei migliori dieci marcatori della storia bianconera, a -2 da Baggio nono, è il biglietto da visita della Joya verso l’appuntamento con la dirigenza Juve per parlare di futuro. In una giornata vissuta sulle emozioni, a partire dal gesto di riconciliazione con il tecnico

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA