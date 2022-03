Cirò: Conclusa la 9^ giornata Regionale del Calendario in onore a Luigi Lilio, premiati i vincitori del concorso Giochi matematici

Iniziata in Piazza Pugliese con un flashmob sulla pace e sulla Legalità (ricorrendo la giornata nazionale) con i ragazzi dell’istituto Omnicomprensivo proseguita poi nella sala del Consiglio comunale per il completamento dei lavori della Commissione incaricata di esaminare i lavori dei ragazzi

LaRedazione

Cirò,

martedì 22 Marzo 2022.

La giornata fredda è stata scaldata dalle performance dei nostri ragazzi -afferma il Sindaco Paletta- sia liriche che canore e musicali dedicate alla popolazione Ucraina che sta subendo una guerra assurda. I vincitori del concorso Giochi matematici su Lilio sono stati proclamati tra l’istituto Omnicomprensivo di Strongoli e l’istituto Omnicomprensivo Lilio di Cirò, tre nella sezione junior e tre nella sezione senior a cui vanno riconosciuti i premi in denaro come previsti dal bando! Un ringraziamento particolare a tutti i docenti ed i componenti della Commissione a cui ha preso parte anche il prof. Vizza; al parroco Don Matteo, al Comandante stazione Carabinieri di Cirò mar. Belcunfine’, al Dirigente scolastico dott. Dilillo.

Il Sindaco, da parte sua ha evidenziato la bellezza dei ragazzi che si sono impegnati nella manifestazione per la pace e la legalità ma anche per l’impegno nel concorso dei giochi matematici. Questo è stato l’anno dedicato soprattutto a loro e la formula del concorso dovrà essere indirizzata nel prossimo anno a tutte le scuole superiori della Calabria essendo Lilio un figlio di Calabria.

A conclusione dell’evento è stato proiettato in anteprima il cortometraggio realizzato da Gianluca Tommasiello e Valerio Matteu denominato “Luigi Lilio ed il borgo antico di Cirò” !

