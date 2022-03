Cirò Marina, la 15enne Juna a lezione di Tennis: sport preferito che frequentava nella sua Mariupol in Ucraina

Grazie alla sensibilità e disponibilità del maestro Enzo Lo Monaco, che Juna, quindicenne, da pochi giorni ospite nella nostra città, ieri è riuscita ad uscire dal suo “triste isolamento”

Oscare Grisolia

Cirò Marina,

martedì 22 Marzo 2022.

Lo sport, attraverso l’universalità del suo linguaggio, è uno straordinario strumento per creare opportunità di incontro e dialogo rafforzando legami che oggi faticano a ritrovarsi protagonisti della crescita individuale di bambini e adolescenti soprattutto in situazioni di particolare disagio sociale. Per questo crediamo che lo sport vada sostenuto con una particolare attenzione alle singole persone e alla sua soggettività unitaria, contrastando fenomeni di povertà materiale, culturale e relazionale che nascono e si sviluppano oggi nella nostra società, coinvolgendo e chiamando alla responsabilità tutti, famiglie, istituzioni, associazioni sportive, singoli cittadini. La crisi economica, che ha ulteriormente accresciuto e messo in luce le debolezze e le difficoltà, manifesta in modo chiaro l’esigenza di incrementare l’offerta e l’opportunità di socialità, di cura della relazioni, di promozione e tutela della salute, di elaborazione di proposte che tengano salde le istanze etiche e, allo stesso tempo, vadano ancora più incontro ai bisogni reali delle persone, con un’attenzione particolare ai più deboli, che oggi, sono quelli che pagano più caro il prezzo della crisi e, oggi più che mai, ai tanti bambini e giovani strappati dalle loro case a causa di questo tremendo conflitto che vede il popolo ucraino assalito, violentato, mortificato nei suoi diritti più sacri, la vita. Lo sport, dicevamo. E’ grazie alla sensibilità e disponibilità del maestro Enzo Lo Monaco, che Juna, quindicenne, da pochi giorni ospite nella nostra città, ieri è riuscita ad uscire dal suo “triste isolamento” e partecipare ad una lezione di tennis, il suo sport preferito che frequentava nella sua Mariupol, in Ucraina. E’ stato un momento molto intenso, vedere il maestro spiegare, grazie anche all’aiuto della zia perfettamente integrata da noi da molti anni, a Juna le posizioni, la postura e vedere la giovane colpire le palline, quasi a liberarsi e riprendere a vivere. Un aiuto che viene dallo sport e che potrebbe aiutare tanti bambini e non a riprendere, per quanto possibile, una vita segnata da una guerra indicibile. Un aiuto che già altre associazioni sportive locali hanno messo in campo e che serviranno ad alleviare le loro immani sofferenze. Lo sport quindi come laboratorio sociale, per fornire aiuto concreto a chi è dovuto scappare dalla guerra.

