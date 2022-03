Interviene Flora Sculco sullo sciopero Akrea davanti al palazzo comunale nei confronti dell’amministrazione Voce

La nota dell'On. Flora Sculco

La Redazione

Crotone,

martedì 22 Marzo 2022.

Tutti i lavoratori della partecipata Akrea hanno realizzato, ieri, lunedì 21 marzo, uno sciopero generale manifestando davanti al palazzo comunale per tutta la mattinata nei confronti dell’amministrazione Voce.

Lo sciopero e la mobilitazione sono stati caratterizzati da serietà, compostezza e responsabilità dei lavoratori e delle loro rappresentanze sindacali.

Non hanno protestato per questioni salariali e nemmeno per rivendicazioni futili ed ingiustificate.

La loro protesta è motivata dalle preoccupazioni da tempo via via sempre più crescenti per difficoltà vissute dall’AKREA che rischiano di compromettere il futuro degli stessi lavoratori e dell’Azienda.

Per questo meritano pieno sostegno e tutti siamo chiamati ad essere al loro fianco nella consapevolezza che il lavoro è un patrimonio che va sempre, ed in particolar modo a Crotone, difeso e tutelato.

