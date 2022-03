Malore per Colbrelli: lo salva il massaggio cardiaco. “L’arrivo, poi il vuoto…”

La Redazione24

,

martedì 22 Marzo 2022.

Malore per Colbrelli: lo salva il massaggio cardiaco. “L’arrivo, poi il vuoto…”Attimi di paura a Sant Felie de Guixols dove l’azzurro, secondo in volata, dopo il traguardo si è accasciato a terra ed è stato soccorso da un’ambulanza: “Mi sono svegliato in ospedale. Penso solo a quando tornerò”

