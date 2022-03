Cirò Marina, nasce la rivista “Saturno magazine” arte, cultura e società: diretta e guidata dalla scrittrice calabrese Francesca Gallello

Francesca Gallello, in arte Francesca Gallello Gabriel Italo Nel Gòmez

Oscare Grisolia

Cirò Marina,

mercoledì 23 Marzo 2022.

Una rivista che, periodicamente, vede nuove uscite, ad Aprile la settima uscita con rubriche ricche di articoli interessanti su diverse tematiche. “Arte costume e società”, “moda e bellezza”, “salute e benessere”, “Dolce e Salato” con tante ricette scritte con la collaborazione del sito “SAPORI: il piacere di cucinare” che si trova anche su facebook con una sua pagina ( saporiesaperifg.blogspot.com ), “cinema, teatro e TV”, “Cose da genitori”; “Il personaggio” “Politica dei diritti. Leggi e doveri,”. “Libri e autori”, “La salute del nostro pianeta”, perfino una rubrica dedicata agli autori Albanesi, guidata dalla scrittrice e critico letteraria Eltona Lakuriqi. Il bravissimo artista Agim Sulaj, si occupa delle meravigliose vignette. Tanti e tante le persone che collaborano in forma amicale, con articoli interessanti, scrivono da tutta Italia ma anche dall’Albania, da New York, come Tatyana Mamonova e Meryl Andews. La rivista, uscita ufficialmente 6 mesi fa, è curatissima in ogni pagina, la copertina ha visto nella prima uscita la bravissima attrice Lucianna de Falco che ricordiamo in diversi film “La grande menzogna”, “Sono solo fantasmi” con De Sica, Gianmarco Tognazzi, Leo Gullotta e tanti altri. La copertina della terza uscita ha visto l’attore Arturo Sepe che ricordiamo in “Gomorra 2” ecc.. Nella quarta uscita che è quella di gennaio, la copertina è stata dedicata alla scrittrice e giornalista Tatyana Mamonova, leader del primo movimento femminile in Russia, autrice di libri tradotti in 11 lingue e distribuite in 20 paesi. La Momanova che ha collabrorato con la Gallello al libro Donna Rosa, continua la sua collaborazione con una nuova uscita nel mese di febbraio. Tatyana Mamonova è la prima scrittrice dissidente russa, in esilio per aver osato scrivere delle condizioni delle operaie in Russia. La quinta uscita ha dedicato la copertina al grande maestro Italo Gòmez, già direttore della Scala di Milano e Direttore Artistico della FENICE di Venezia, Direttore Artistico della Biennale di Venezia. La sesta uscita ha visto una copertina dedicata alla pace ed alla bandiera che la rappresenta. La settima uscita, prevista per Aprile, è in preparazione, dice la Gallello: tantissimi gli articoli e tante le novità. Il personaggio che sarà in copertina è tutto da scoprire. “Intanto ci tengo a ringraziare tutti i personaggi delle copertine, carissimi amici e amiche che sono stati disponibili e gentilissimi, rilasciando tuti delle bellissime interviste che troverete nella rubrica “Il personaggio”; Un grazie speciale ai collaboratori e collaboratrici, che con i loro articoli rendono questo sogno possibile: Eltona Lakuriqi- Nikolle Loka- Valbona Jakova- Tatyana Mamonova- Amelia Cavallao- Maria Grazia Gallello, Agim Lulaj- Oscare Grisolia, Giusy Regalino- Mariasole Cavarretta-Arianna Gnasso- Giuseppe Condello- Meryl Andrews- Francesco Aronne- Alfonso Calabretta- Rachele Pietrantonio- Francesca Calaminici- Luca Pandolfi- “Un desiderio, dice Francesca Gallello, che portavo nel cuore da anni, non è stato facile, sono sincera, ho lavorato e lavoro spesso anche fino all’alba, ma il detto “fai ciò che ami e non lavorerai mai” è proprio vero, la stanchezza si sopporta, tutto ciò che si costruisce comporta dei sacrifici, sacrifici che non mi spaventano”.

Oltre alla rivista stai lavorando a qualche nuovo libro?Sì, sto completando la seconda uscita di “Donna rosa” sempre con la collaborazione di Tatyana Mamonova e poi un altro lavoro letterario del quale vi parlerò più avanti.

Un’ulteriore contributo culturale e civile alla nostra città e non solo.

Per chi desidera leggere la rivista può trovarla su: http://www.saturnomagazine.com/ oppure su facebook la sua pagina : @saturnomagazinearteecultura. Rivista.

