Ibra, il futuro fa paura: “Vado nel panico a pensare di smettere di giocare”

Ibra, la confessione: “Vado nel panico a pensare di smettere di giocare”Zlatan ha parlato dal raduno della Svezia, che giovedì giocherà la prima gara dei playoff per il Mondiale contro la Repubblica Ceca: “Cosa succederà dopo non lo so, ma…” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 23 Marzo 2022.

Ibra, la confessione: “Vado nel panico a pensare di smettere di giocare”Zlatan ha parlato dal raduno della Svezia, che giovedì giocherà la prima gara dei playoff per il Mondiale contro la Repubblica Ceca: “Cosa succederà dopo non lo so, ma…”

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA