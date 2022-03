La FCD Città di Cirò Marina Under 19 è sull’ottovolante, con 37 punti in 17 giornate

Nel girone di ritorno ha totalizzato 8 vittorie consecutive, con 30 goal fatti e 4 subiti

Cirò Marina,

mercoledì 23 Marzo 2022.

I terribili ragazzi di Mister Pietro Martino staccano il biglietto per gli spareggi, vincendo con un turno d’anticipo il Girone C del Campionato Regionale Calabrese Under 19.

Una macchina che gira bene e tante soddisfazioni sta dando a tutto l’entourage cirotano, voluta dalla Società nel progetto giovani intrapreso in questi anni e da Settembre plasmata dal grande lavoro del Mister Martino costante e come un martello pneumatico.

Grande è la soddisfazione per aver raggiunto il primo traguardo, con la massima concentrazione per le successive gare, gli spareggi con le vincitrici degli altri gironi Calabresi. Un grande plauso a tutta la società, in particolare al responsabile del settore giovanile Pasquale Cataldi, supportato dalla collaborazione del dottore Domenico Filippelli.

E’ quanto afferma il presidente Vincenzo Aloisio.

