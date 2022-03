La numero 1 al mondo Barty annuncia il ritiro dal tennis a 25 anni: “Ho dato tutto”

Barty, la numero 1 al mondo annuncia il ritiro dal tennis a 25 anni: “Ho dato tutto”L’australiana dice addio: “Sono così felice, sono pronta. So che nel mio cuore, per me come persona, è la scelta giusta continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 23 Marzo 2022.

