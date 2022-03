Cirò Marina: Tirocinanti abbandonati nel limbo della burocrazia Italiana

I tirocinanti “T.I.S.” del Comune di Cirò Marina manifestano, da oggi fino a giorno 1 aprile 2022 con presenza passiva, l’abbandono e lo sfruttamento in cui versano da tempo

Cirò Marina,

giovedì 24 Marzo 2022.

Una “ennesima scadenza” è ormai alle porte e da parte di tutte le Istituzioni politiche non si intravede nessun percorso che possa essere finalizzato alla stabilizzazione dei Tirocinanti che come sappiamo ricoprono, ormai da diversi anni, un ruolo di fondamentale importanza per il buon funzionamento della macchina amministrativa del Comune di Cirò Marina.

A più riprese è stato sottolineato come la loro presenza sia essenziale al netto della carenza numerica dell’intero organico dell’Ente ma questo non è servito a nulla perché tutto il lavoro svolto con impegno e dedizione passa in sordina agli occhi dello Stato.

Per tanto i Tirocinanti si rivolgono ancora una volta, insieme al Sindaco di Cirò Marina Dott. Sergio Ferrari, a tutte le Istituzioni politiche di ogni grado dal Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto al Governo Italiano affinché possano “finalmente” trovare una soluzione definitiva per dare una svolta alla questione dei Tirocinanti, piaga che perdura ormai da molti anni.

Quello che viene chiesto è sancito dalla Costituzione Italiana – Art. 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

