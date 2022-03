Donate 2.000 mascherine chirurgiche all’associazione la Speranza Onlus di Cirò Marina

Donate dalla responsabile del programma “Infermiere professionale “Made in Germany”, dottoressa Maria Papaianni di Cirò

Cirò Marina,

giovedì 24 Marzo 2022.

La Speranza Onlus (associazione genitori di bambini ed adulti disabili) ringrazia di cuore tutti coloro che lavorano con immenso sacrificio in questa associazione che meritano tanto rispetto e un appoggio da parte di tutta la comunità.

Una associazione nata nel 2002 e che unisce diversi soci, con l’obbiettivo di sostenere l’integrazione sociale, la socializzazione, la tutela e l’incremento dell’autonomia individuale oltre ad uno sviluppo delle potenzialità della persona. Ha come proposito il benessere globale della persona e lo sviluppo della sua qualità di vita, si pone come base di sostegno e sollievo alla famiglia, dunque una importante realtà presente sul territorio. La presidente Papaianni non è nuova a queste donazioni, qualche mese fa aveva donato un defibrillatore al comune di Cirò, e comunque sta portando avanti un importante progetto di lavoro di scuola infermieristica tra Cirò, Cirò marina, il crotonese con la Germania dove ha sede la scuola presso la clinica Stiftung Tannenhof, una opportunità di lavoro per tanti giovani disoccupati.

