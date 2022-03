Il Giappone e l’Arabia si qualificano per i Mondiali. L’Australia agli spareggi

Il Giappone e l’Arabia si qualificano per i Mondiali. L’Australia agli spareggiLa nazionale nipponica batte per 2-0 quella australiana e va in Qatar con un turno di anticipo, come i sauditi continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

giovedì 24 Marzo 2022.

