Inchiesta Juve, Dybala in Procura: è il primo giocatore testimone

La Redazione24

,

giovedì 24 Marzo 2022.

Inchiesta Juve, Dybala in Procura: è il primo giocatore testimoneL’attaccante bianconero non è indagato: è comparso davanti ai magistrati nel primo pomeriggio come persona informata sui fatti come era accaduto per Cherubini ed Arrivabene, non sarà l’unico giocatore convocato

