Bologna-Inter: il 13 aprile sapremo se si giocherà o se Inzaghi avrà i tre punti

Bologna-Inter: il 13 aprile sapremo se si giocherà o se Inzaghi avrà i tre puntiFissata l’udienza Collegio di Garanzia del Coni che esaminerà il ricorso del club milanese che chiede il 3-0 a tavolino per la gara non disputata il 6 gennaio. Anche l’Atalanta ha presentato ricorso per il match non giocato contro il Torino […]

