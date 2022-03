Cirò Marina, intitolazione sala Teatro Alikia a “Floriana Maietta”: cerimonia domenica 27 marzo

L’Amministrazione Comunale di Cirò Marina ha predisposto una serata dedicata all’intitolazione della sala del Teatro Alikia, “alla nostra amata e compianta concittadina “Floriana Maietta”

Oscare Grisolia

Cirò Marina,

venerdì 25 Marzo 2022.

Una serata dedicata alla donna che si è sempre distinta per le sue qualità teatrali e che si è molto spesa per la crescita della cultura teatrale nella nostra comunità” come si legge in una nota diffusa dallo stesso Sindaco, Sergio Ferrari. Una donna che nelle sue tante uscite teatrali e nella vita di ogni giorno, ha dato sfoggio delle sue grandi qualità recitative e umane, regalando sorrisi, coinvolgendo con le sue interpretazioni il sempre numeroso pubblico intervenuto. Una perdita per la comunità, la famiglia, i suoi cari, che ne ricordano l’impegno e la passione per il teatro, la sua seconda casa. A lei, l’amministrazione comunale, abbracciando idealmente il desiderio di tanti, dei suoi genitori e familiari, ha quindi deliberato di dedicare il Teatro Alikia a Floriana Maietta, che sicuramente, domenica sera vedrà tantissimi concittadini intervenire e partecipare in memoria de Floriana e della cultura teatrale che ha saputo interpretare e diffondere.

