Incontro informativo all’IPSIA di Crotone, la dirigente Anania ringrazia la Questura di Crotone

“Tanta gratitudine per gli Agenti della Questura di Crotone che ci hanno omaggiato di questo incontro informativo destinato ai nostri ragazzi sulle problematiche legate alle droghe”

LaRedazione

Crotone,

venerdì 25 Marzo 2022.

E’ quanto ha esternato la Dirigente scolastico dell’IPSIA A. M. Barlacchi di Crotone , all’indomani, dell’ incontro intitolato “Le sostanze stupefacenti: analisi del fenomeno, prevenzione e repressione” da parte appunto dagli agenti della Questura di Crotone. L’incontro, preceduto da un minuto di silenzio voluto dalla dirigente Anania per ricordare la bambina ucraina morta in un incidente a Crotone e contro tutte le guerre che offendono civiltà, democrazie e libertà sancito dall’articolo 11 della nostra costituzione.

Dopo il saluto della Dirigente Anania e del Questore di Crotone, Dottor Marco Giambra, si sono susseguiti gli interventi del Commissario Capo della Polizia di Stato, dr. Davide Bitorzoli, Dirigente dell’U.P.G.S.P. e del Vice Ispettore Luigi Crupi. “Gli studenti dell’istituto hanno avuto la possibilità- si legge su una nota della Questura- di partecipare attivamente all’incontro sul tema del fenomeno del consumo di stupefacenti, un problema sociale sempre più grave che vede la Questura di Crotone impegnata in prima linea non solo al fine della repressione del reato, ma anche nell’opera di sensibilizzazione e di informazione sui risvolti penali, civili e amministrativi di alcuni comportamenti, che seppur apparentemente possano sembrare innocui, di fatto hanno sgradevoli conseguenze, sia a medio che a lungo termine, nella vita di un giovane ragazzo. Gli studenti dell’I.P.S.I.A. hanno riconosciuto nell’incontro un’occasione particolarmente preziosa e hanno manifestato il loro interesse attraverso interventi e domande ai poliziotti, dimostrando consapevolezza sull’importanza dell’argomento affrontato”. A partecipare all’incontro il biennio dell’Ipsia di Cotone i quali sono stati accompagnati presso la palestra dell’istituto dai loro docenti e dal referente del progetto prof.ssa Tiziana Piro. E’ stato un bell’ incontro formativo ed informativo da ripetere nel tempo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA