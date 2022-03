Assist di Theo, gol di Giroud: è una Francia rossonera. Costa d’Avorio k.o. al 93′

La Redazione24

,

sabato 26 Marzo 2022.

Assist di Theo, gol di Giroud: è una Francia rossonera. Costa d’Avorio k.o. al 93’Il centravanti milanista torna in nazionale e trova il gol numero 47 coi Bleus: è a -4 da Henry. A Marsiglia finisce 2-1 con un gol di Tchouameni in pieno recupero, per gli africani a segno Pepé

