Isola Capo Rizzuto, Mobilità in Deroga: grande risorsa per i comuni, chiediamo la regolarizzazione

Lo rende noto il sindaco Maria Grazia Vittimberga

La Redazione

Isola Capo Rizzuto,

sabato 26 Marzo 2022.

Sono arrivati in punta di piedi e sin da subito si sono amalgamati alla perfezione nella difficile macchina amministrativa del nostro Comune, mostrando grande responsabilità, professionalità e dedizione a lavoro. Stiamo parlando degli ex percettori di Sussidio di Mobilità in Deroga, una risorsa importante per il nostro comune al quale, in caso di diverse disposizioni, sarà difficile rinunciare. Ad oggi presso il nostro ente prestano servizi otto lavoratori, che hanno iniziato il loro percorso nel mese di ottobre 2020 e ognuno di loro si è perfettamente inserito nei vari uffici di competenza. Allo stesso modo siamo certi stanno facendo tutti gli altri percettori assunti dagli altri enti, e come noi anche per loro sarebbe difficile rinunciare a queste importanti risorse. Come noto, a fine anno è prevista la fine dei tirocini d’inclusione e migliaia di lavoratori rischiano di trovarsi per strada, perciò, a nome mio e dell’intera amministrazione, lancio un appello al Presidente della Regione Roberto Occhiuto e al Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, affinché questi lavoratori possano finalmente godere dei propri diritti ed essere contrattualizzati. Ciò sarebbe importante anche per contrastare l’elevato tasso di disoccupazione della nostra Regione ed evitare una nuova, e massiccia, emigrazione di massa verso nord. La Calabria per ripartire ha bisogno dei propri lavoratori.

