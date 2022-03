Miha: “Questa malattia è molto coraggiosa per tornare ad affrontare uno come me”

Miha: “Questa malattia è molto coraggiosa per tornare ad affrontare uno come me”Sinisa Mihajlovic dovrà di nuovo essere ricoverato da lunedì al Sant’Orsola di Bologna per combattere la leucemia, che lo aveva colpito nell’estate del 2019. È stato lo stesso allenatore del Bologna ad annunciarlo in una conferenza stampa convocata a sorpresa questa mattina continua […]

La Redazione24

,

sabato 26 Marzo 2022.

