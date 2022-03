Mihajlovic: “Devo ricoverarmi, torno ad affrontare la malattia. Le darò un’altra lezione”

La Redazione24

,

sabato 26 Marzo 2022.

Mihajlovic: “Devo ricoverarmi, torno ad affrontare la malattia. Le darò un’altra lezione”Improvvisa conferenza stampa del tecnico del Bologna: “Dalle ultime analisi sono emersi campanelli di allarme e potrebbe presentarsi il rischio di una ricomparsa della leucemia. Questa volta non entrerò in tackle come due anni e mezzo fa su un avversario lanciato, ma giocherò di anticipo per non farlo partire. Salterò alcune partite, spero che i tempi siano brevi”

