Torretta, 50 alberi per migliorare il decoro urbano

Si tratta di 31 piante di Ligustro Japonico, 12 diverse varietà di palme e 7 cipressi.

Nunzio Esposito

CRUCOLI,

sabato 26 Marzo 2022.

Migliorare il decoro urbano del nostro comune e al contempo offfrire un rinnovato biglietto da visita della posto per coloro che quotidianamente percorrono la statale 106 nel tratto torrettano.

A tal fine l’Amministrazione Comunale nella giornata di oggi, sabato 26 marzo, ha realizzato un importante intervento di messa a dimora di 50 alberelli, piantumati in diverse aiuole lungo la strada statale 106, nel nuovo cortile delle scuole medie in via Nicholas Green (sede dell’Istituto Comprensivo), nel vicino parco giochi comunale e nell’area cimiteriale di Torretta.

Un’iniziativa in linea con l’impegno dell’Amministrazione comunale, tesa fin da subito a valorizzare il territorio ed alla tutela dell’ambiente, che ha riguardato, nello specifico, 31 piante di Ligustro Japonico, 12 diverse varietà di palme e 7 cipressi.

Nelle prossime settimane, fanno sapere dal Palazzo Municipale, sono previste ulteriori iniziative simili, oltre che a Torretta, anche nel capoluogo Crucoli.

Ed un particolare ringraziamento, attraverso la voce del consigliere Francesco Gagliardi, è stato rivolto agli operatori comunali che si sono prodigati nella piantumazione ed all’ARSAC – Centro sperimentale dimostrativo “Val di Neto”, nella persona del Dott. Roberto Bonofiglio, che ha fornito le piante accogliendo le richieste del Comune con prontezza e massima disponibilità.

